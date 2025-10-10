США запроваджують 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Китай “вживатиме подальших агресивних кроків” у торговельній політиці.

Також з 1 листопада Сполучені Штати запроваджують експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

За словами Трампа, це рішення стало відповіддю на “надзвичайно агресивну позицію” Пекіна.

“Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі, направивши світу вкрай ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль практично на всю продукцію, що виробляється ним, а також на деякі товари, вироблені не ним”, – ідеться у дописі.

Трамп зауважив, що це зачіпає всі країни без винятку і, очевидно, є планом, який Китай розробив багато років тому.

“Це абсолютно нечувано у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами”, – написав він.

Трамп підкреслив, що Вашингтон запровадить 100% тарифи виключно від імені США, не очікуючи аналогічних дій від інших держав.

“Неможливо повірити, що Китай міг піти на таке, але вони це зробили, а решта вже історія”, – зауважив він.