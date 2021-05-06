Строительные магазины переживают значительный прирост покупателей в связи с пандемией

Строительная отрасль, как и строительные магазины, столкнулись с повышенным наплывом покупателей, в связи с пандемией коронавируса и связанными с ним периодическими локдаунами.

Источник материалов для стройки и ремонта — строительные магазины, переживают внезапный пик популярности у потребителей.

Если вы занимаетесь самостоятельной постройкой, ремонтом дома или проектом по благоустройству дома, важно спланировать свой проект и бюджет на него заранее и учесть, какие материалы столкнутся с ростом цен или дефицитом в 2021 году, — отмечают специалисты компании «Строймат-Киев».

Более высокие цены на материалы связаны с несколькими факторами, два наиболее важных из которых обусловлены коронавирусными ограничениями:

во-первых, домохозяйства как в Украине, так и во всем мире не могли тратить деньги на путешествия и развлечения, а вместо этого решили ремонтировать свое жилье или строить новое, что большой активностью в жилищном строительстве увеличило спрос на строительную продукцию и подняло цены;

во-вторых, глобальные цепочки поставок также пострадали от коронавируса особенно в первое время: транспортировке и логистике мешали закрытые порты и границы, а также нехватка контейнеров, что привело к сокращению предложения строительных материалов, что также привело к росту цен во всем мире.

Почему не хватает строительных материалов?

Дефицит строительных материалов частично можно объяснить активизацией строительства и благоустройства домов в 2020 году, особенно во время первой волны коронавируса и локдаунов. Это привело к замедлению производства материалов на некоторых заводах в ЕС и в Китае, и с тех пор цепочки поставок оставались проблематичными.

Украинских производителей это коснулось не так сильно, но поскольку строительные магазины реализуют множество импортных материалов и инструментов, ценовой бум ощутили и они.

Как справиться с дефицитом этой весной / летом

Если вы планируете или находитесь в середине строительных работ этой весной и летом, то планирование настолько далеко, насколько это возможно, имеет решающее значение, чтобы уберечься от попадания в ловушку дефицита стройматериалов, инструмента или роста цен.

Это особенно важно, поскольку все больше людей покупают товары для дачи и озеленения весной и летом, что может стать дополнительной нагрузкой на торговые площадки.

Специалисты компании, также советуют строителям работать в тесном контакте со своей цепочкой поставок и заранее сообщать о своих требованиях поставщикам, дистрибьюторам и продавцам стройматериалов.

Доступность продукции оказывается важной и длительной проблемой для украинских строителей, и потребители должны знать, что стоимость их строительных проектов может измениться в ближайшие месяцы из-за этого давления.

Эксперты прогнозируют, что цены на стройматериалы, вероятно, снова упадут, когда производство догонит спрос, но это вполне может иметь долгосрочные перспективы.