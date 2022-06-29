Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд. — Мінфін США
Створена США міжнародна група з пошуку російських активів здійснила заходи із заморожування або блокування активів РФ на суму понад $30 млрд, повідомляє Мінфін США.
«Робоча група «Російські еліти, довірені особи та олігархи» (REPO) вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд», — йдеться у заяві групи, опублікованій на сайті американського Мінфіну.
Уточнено, що здебільшого це активи на рахунках.
США також «заморозили або заарештували дороге майно осіб, які перебувають під санкціями, і жорстко обмежили росіянам під санкціями доступ до міжнародної фінансової системи».
У заяві наголошується, що в подальші місяці робоча група США продовжить відстежувати підсанкційні російські активи.
Відомство нагадує, що після військового вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько $300 млрд активів Центробанку РФ.
До REPO входять також представники Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії. // «Інтерфакс-Україна»