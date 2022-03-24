Технологические инновации являются ключевым фактором успеха для индустрии такси

Рынок такси в крупных городах является одним из типичных примеров, используемых экономистами для демонстрации неэффективности государственного регулирования и способности рынка регулировать отрасль таким образом, чтобы максимизировать социальное благосостояние.

Такси в Украине является частью общественного транспорта, восполняя пробел в обслуживании других видов общественного транспорта с круглосуточным и персонализированным обслуживанием. Это единственный легальный пассажирский транспорт, работающий по принципу «от точки в точку» как по вызову, так и по предварительному заказу. Поэтому сегодня заказать такси стало намного проще, чем по старинке ловить его на улице или в местах стоянки.

Растущая конкуренция со стороны, расширения других видов общественного транспорта, например, железнодорожного, а также изменение и повышение ожиданий пользователей такси продолжают оказывать давление на отрасль, что требует расширение и улучшение качества услуг, отмечают специалисты компании Shark Taxi.

Конкурентоспособность и устойчивость в индустрии такси

К этим изменениям добавляется появление сервиса онлайн-агрегаторов, предполагающего перевозку пассажиров любыми водителями без лицензий. Все эти старые и новые проблемы, с которыми сталкивается отрасль, привели к беспокойству по поводу конкурентоспособности и устойчивости индустрии такси. Поэтому, как отмечают эксперты компании, им пришлось значительно расширять количество предоставляемых услуг за пределами обычного пассажирского такси. В компании даже выделили отдельный сегмент развития этого направления в который включили такие услуги как:

эвакуатор;

грузовое такси;

подменный водитель;

услуги курьера и доставки;

перевозка животных.

Как следует из продолжающейся дискуссии, индустрия такси демонстрирует некоторые интересные аналитические проблемы.

Во-первых, она подвержена взаимосвязи спроса и предложения: поездка одного человека увеличивает время ожидания всех остальных потенциальных пассажиров, что является отрицательной внешней стороной.

Во-вторых, существует разница между стоимостью поездки, которая является результатом ее деятельности и стоимостью эксплуатации такси, которая выражается в стоимости часа работы такси.

За исключением альтернативных издержек, связанных с отсутствием возможности воспользоваться услугами такси, дополнительные затраты на поездку практически равны нулю.

Технологии на службе конкурентноспособности

«Технология — это не цель, а лишь средство достижения цели. И эта цель заключается в том, чтобы угодить людям, которые вовлечены в работу компании, от клиента до водителей такси, владельцев и операторов.

Необходимо показать им, что изменения положительны для всех» — отмечают специалисты Shark Taxi.

Помимо обычной службы такси, которая заключается в подборе клиентов в случайном порядке на улицах или на стоянках такси, сегодня современная служба такси также предоставляет своим клиентам услугу заказа по телефону или через мобильное приложение, что помогает клиентам получать услуги не выходя из дома.

Согласно теории Майкла Портере, существует три типа стратегий, которые создают конкурентное преимущество:

Стратегия затрат: когда компания концентрирует свои усилия на эффективности производства, росте производства и в минимизации затрат, таких как реклама, дистрибуция или НИОКР. В этом типе стратегии основным преимуществом является цена, которая чрезвычайно конкурентоспособна и является фактором привлекательности для потребителя. С другой стороны, риски этой стратегии заключаются в угрозе появления новых конкурентов с более совершенной технологией, которые могут производить продукцию по более низкой цене, а также рынок может быстро измениться и оценить другие характеристики продукта, помимо цены.

когда компания концентрирует свои усилия на эффективности производства, росте производства и в минимизации затрат, таких как реклама, дистрибуция или НИОКР. В этом типе стратегии основным преимуществом является цена, которая чрезвычайно конкурентоспособна и является фактором привлекательности для потребителя. С другой стороны, риски этой стратегии заключаются в угрозе появления новых конкурентов с более совершенной технологией, которые могут производить продукцию по более низкой цене, а также рынок может быстро измениться и оценить другие характеристики продукта, помимо цены. Дифференциация : Компания инвестирует в такие области, как имидж, НИОКР, новые технологии или качество определенного продукта или услуги, чтобы отличаться от конкурентов. Основное преимущество этой стратегии в том, что она создает дифференцированные критерии, признанные на рынке, что создает ценность для продукта или услуги. Что касается рисков, то основными из них являются высокая

цена и возможность игнорирования других критериев рынка.

: Компания инвестирует в такие области, как имидж, НИОКР, новые технологии или качество определенного продукта или услуги, чтобы отличаться от конкурентов. Основное преимущество этой стратегии в том, что она создает дифференцированные критерии, признанные на рынке, что создает ценность для продукта или услуги. Что касается рисков, то основными из них являются высокая цена и возможность игнорирования других критериев рынка. Фокус: В этой стратегии компания выбирает ограниченную цель и через дифференциацию или стоимость, концентрирует свои цели на удовлетворении потребностей этого конкретного сегмента или ниши. Основным преимуществом является возможность четкой идентификации клиентов и потребителей данного продукта или услуги. С другой стороны, выбранный сегмент может не выдержать работы компании.

Технологические инновации являются ключевым фактором успеха для будущего такого бизнеса. С одной стороны, они являются источником творчества, которое позволяет компаниям расти, а с другой стороны, они являются разрушительной силой, которая может поставить компанию в опасное положение по сравнению с конкурентами.

Западные эксперты утверждают, что в мире бизнеса практически невозможно для компании оставаться лидером в определенном секторе, игнорируя технологические изменения или эволюцию рынка. Рынок постоянно развивается, и для компаний важно понимать эту эволюцию и внедрять новые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Но инновации сами по себе не являются конкурентным преимуществом. Она является лишь источником генерирования

конкурентных преимуществ в компании.