Топ-5 лучших компактных смартфонов: кому подойдут iPhone SE 2, Huawei P40 и другие небольшие гаджеты

Мобильные телефоны небольшого размера становятся редкостью на мировом рынке пользовательской электроники. Именно поэтому устройства вроде iPhone SE 2 или Pixel 4 тепло воспринимаются публикой, привыкшей к компактным и эргономичным решениям. Смартфоны, которые легко помещаются в руке и не вызывают дискомфорта в процессе эксплуатации приходятся по нраву консервативным сторонникам классики.

Несмотря на то, что в моду уже давно вошли фаблеты, размер экранов которых стартует от 6,5”, периодически популярные бренды анонсируют и миниатюрные решения.

Для кого подходят устройства, которые занимают мало места благодаря компактности корпуса и дисплея?

iPhone SE 2

Представленный в апреле 2020 года гаджет является одним из самых миниатюрных современных смартфонов. Размер встроенного IPS-дисплея составляет 4,7 дюйма. На поверхности экранного модуля — олеофобное покрытие, которое препятствует появлению разводов и отпечатков.

Apple iPhone SE 2 — это достойная альтернатива для владельцев iPhone 6, 7 и 8. Также он подойдет для обладателей первой версии смартфона «спешл эдишн».

Цена смартфона ниже, чем стоимость флагманских моделей. При этом он оборудован производительным центральным процессором Apple A13 (такой стоит в iPhone 11, 11 Pro и Pro Max).

Главным преимуществом SE2 аналитики называют миниатюрные габариты. Компактный экран позволяет без проблем управлять всеми функциями при помощи одной руки.

Pixel 4

Представленный корпорацией Google прошлогодний флагман все еще сохраняет актуальность. Он позиционируется производителем как гаджет для решения бизнес-задач, общения и создания мультимедийных материалов. Диагональ дисплея модели составляет 5,7 дюйма, однако благодаря небольшим рамкам она выглядит даже компактнее, чем некоторые 5-дюймовые устройства.

Веским преимуществом Пиксель 4 можно назвать эргономичность, которой так не хватает габаритным флагманам. Задняя панель телефона изготовлена из матового, приятного на ощупь стекла. Материал обеспечивает надежное «сцепление» с рукой и защищает телефон от падений.

Подойдет смартфон от Google для работников офиса, студентов и бизнесменов. На нем удобно создавать текстовые документы, общаться в мессенджерах, заниматься разбором деловой переписки.

Huawei P40

Несмотря на большой размер диагонали экрана, этот телефон обладает ценной для многих пользователей компактностью. Сохранить небольшие размеры производителю удалось за счет отсутствия рамок. Передняя камера «врезана» в экранное пространство, поэтому телефон без «моноброви» и других непривычных для консерваторов деталей. Full HD Plus дисплей с диагональю 6,1 дюйм покрывает всю фронтальную панель корпуса.

Смартфон защищен от пыли и влаги, а также оборудован энергоемкой батареей, поэтому он подойдет для пользователей, которые:

привыкли работать на ходу;

используют мобильное устройство и для коммуникации, и для развлечений;

снимают видео-контент в экстремальных условиях (например, на природе).

Samsung Galaxy S20

Экран этой модели от корейского гиганта нельзя назвать маленьким. Его диагональ составляет 6,2 дюйма. Однако ширина корпуса смартфона равна всего 69 миллиметрам. Вес устройства — 163 грамма. Такой телефон можно положить в карман брюк или в миниатюрную дамскую сумочку.

Работу устройства обеспечивает брендовый процессор Exynos 990. Объем ОЗУ — 8 Гб. Производительность аппаратного обеспечения только подтверждает возможность использования Galaxy S20 для гейминга, работы в ресурсоемких программах и тестирования программных кодов.

ZTE Blade A3

В бюджетном ценовом сегменте смартфонов с небольшим экраном больше, чем в топовом. Объяснить это можно тем, что установка компактного дисплея позволяет уменьшить затраты на сборку. Яркое тому подтверждение — гаджет из ценовой категории до 100 долларов ZTE Blade A3 (5,45”).

Средний по производительности процессор Unisoc SC9832E стабилизирует нагрузку на батарею энергоемкостью 2600 мАч и обеспечивает нормальные показатели автономности.

Памяти у телефона немного (32 Гб ПЗУ при 1 Гб ОЗУ), поэтому он подходит на роль устройства для звонков, переписок и интернет-серфинга.

У современных пользователей все еще есть возможность приобрести удобные небольшие телефоны для ежедневного использования. Вероятно, топовые бренды возьмут во внимание повышенный интерес части целевой аудитории к компактным решениям и в скором вернутся к их активному производству.