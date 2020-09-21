ТОП-7 явных и скрытых причин отказа в моментальном кредите

Количество одобренных заявок на займы у МФО Украины порой достигает 80-90%. Наиболее лояльные компании кредитуют граждан, имеющих минимальную зарплату, неофициальное трудоустройство и даже активные ссуды с просрочками.

Взять моментальный кредит без отказа можно в любой момент – по паспорту и ИНН. Доступные суммы составляют от 100 до 25-30 тысяч гривен.

Однако для начала желательно узнать, по каким причинам заявки потенциальных заемщиков все-таки отклоняются в оставшихся 10-20% случаев. Так как в числе этих причин есть ошибки самих кандидатов, которых вполне можно избежать.

Требования МФО к возможным заемщикам

Чтобы получить одобрение микрокредита, необходимо соответствовать минимальному числу требований:

Возраст более 18-21 года и менее 65-70 лет (возрастные границы – на усмотрение МФО);

Обязательно украинское гражданство, фактическое проживание и прописка на территории Украины;

Наличие собственной именной карты для зачисления средств (если займ берется в режиме онлайн) с суммой не менее 1-5 гривен на счете.

Также клиент не должен числиться в черных списках финансовых организаций и БКИ как «злостный неплательщик» (тот, кто намеренно берет ссуды, зная, что не станет их возвращать).

Основные причины отказа

Если вы отвечаете всем указанным выше критериям, однако МФО все-таки отказала вам в денежной помощи, скорее всего, причина состоит в следующем:

1. Указание неверных данных

Крайне важно предоставлять микрофинансовой фирме только актуальные и достоверные сведения. Низкая зарплата, отсутствие официальной работы, наличие действующих кредитов – все эти и многие другие факторы «против» МФО может «простить», в отличие от попытки обмана.

Вся информация, которая указывается кандидатом в анкете, тщательно проверяется кредиторам по различным источникам – через социальные сети, базы УБКИ, МВД, МИД, налоговой службы и т.д.

2. Скрытие информации

К отказу в микрокредите может привести заполнение анкеты на 50-60%. Не следует оставлять обязательные строки пустыми или вбивать в них бессмысленно символы. В лучшем случае сотрудник МФО свяжется с вами для уточнения сведений.

Однако если вы и без этого являетесь не самым «желанным» для организации кандидатом, ваша заявка будет просто отклонена.

3. Привязка чужой карточки

Отношение к гражданам, которые пытаются оформить займ на чужие карточки, у МФО разное. Многие микрофинансовые компании воспринимают такие попытки как мошенничество. Они не только дают отказ в деньгах, но и вносят информацию о потенциальном клиенте в ЧС.

Взять микрокредит в любой лицензированной Нацкомфинуслуг организации можно только на собственную карту, после ее верификации. Никаких исключений дорожащая правом работы фирма желать не будет.

4. Подача заявок в несколько МФО одновременно

Ошибочно думать, что чем больше заявок вы подадите, тем большей окажется вероятность получения денежной помощи. В реальности все абсолютно иначе – каждый кредитор, к которому вы обратитесь, побоится, что заявку одобрит не только он, но и другие финансовые организации.

Информация о количестве и времени подачи заявок на ссуды в банки и МФО отражается в кредитной истории. Запрос в УБКИ перед предоставлением решения делает любой кредитор.

5. Большая текущая закредитованность

Если у вас есть активный и вовремя закрываемый займ – это не станет причиной отказа со стороны МФО. Более того, многие микрофинансовые компании соглашаются кредитовать граждан с просрочками.

Но любая организация отклонит вашу заявку, если:

Активный кредит вы не выплачиваете совсем, даже минимальными суммами;

Размер вашего дохода уже недостаточно велик для того, чтобы рассчитываться с долгами.

В расчет МФО будет принимать, в том числе, долги по кредитным карточкам.

6. Невыполнение обязательных требований безопасности МФО

Предоставление данных паспорта и ИНН, верификация карты при онлайн кредитовании – обязательные меры безопасности для всех микрофинансовых фирм. По желанию, МФО могут предусматривать дополнительные проверки:

Краткое телефонное собеседование на этапе регистрации;

Загрузка селфи-фото с паспортом в руках;

Прикрепление снимка или скан-копии документов.

Если вы откажетесь выполнить дополнительное требование безопасности, например, загрузить на сайт фото паспорта, или поговорить с сотрудником компании, ваша заявка окажется отклонена.

7. Ошибки в анкете

Заполнять анкету на микрокредит нужно не только подробно и правдиво, но и грамотно. Особенно, если рассматривать ее в МФО станет не менеджер, а так называемый робот. Скоринг-программа не сможет распознать слова с ошибками и опечатками. Поэтому будет воспринимать их как пропуск сведений.

Если вы не сможете правильно написать, например, собственную фамилию или место проживания, кредитный специалист (человек) может решить, что вы подаете заявку в неадекватном состоянии. Последствием также станет отказ в финансовой помощи.