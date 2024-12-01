Трамп погрожує 100 % митом країнам БРІКС через відмову від американського долара

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження штрафних мит у розмірі 100% на імпорт з країн БРІКС, якщо вони підтримуватимуть нову валюту або намагатимуться замінити долар США в міжнародній торгівлі.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Вони можуть піти знайти іншого “лоха!” Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі. Країни, які підтримають валюту БРІКС або будь-яку іншу для заміни долара, мають попрощатися з доступом до американської економіки”, — заявив Трамп.

До групи БРІКС входять дев’ять країн з економіками, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, а також нові члени — Єгипет, Ефіопія, Іран і ОАЕ. Форум БРІКС має на меті створення альтернативної фінансової системи, незалежної від домінування долара США та євро.

Протягом своєї попередньої каденції Трамп неодноразово використовував торгові мита як інструмент тиску, поєднуючи їх із політичними вимогами. Загрози нових митних заходів проти БРІКС виникли на тлі заяв Росії та Китаю про намір посилити незалежність від долара США в міжнародних розрахунках. Ідея створення спільної валюти БРІКС обговорюється кілька років, але її реалізація залишається невизначеною.

Минулого тижня Трамп також анонсував мита на канадські, мексиканські та китайські товари, пояснюючи це боротьбою з наркотрафіком і міграцією. Він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Мар-а-Лаго, щоб обговорити подальшу співпрацю.

Погрози штрафних мит знову викликали дискусії серед економістів та політиків, які сумніваються в ефективності таких заходів у розв’язуванні геополітичних проблем. // Букви