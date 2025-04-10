Трамп загалом підняв мита для Китаю до 145%. Білий дім пояснив, як це сталося

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Офіційний представник Білого дому пояснив, що останній указ Трампа, який був підписаний вчора, 9 квітня, підвищує тарифи на Пекін до 125% з 84%.

Але це додається до 20%-го тарифу на фентаніл, який Трамп раніше ввів проти Китаю.

Таким чином, за даними Білого дому, тариф на імпорт з китайських товарів в США загалом було підвищено до 145%.