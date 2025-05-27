Трампісти виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7

Зниження граничної ціни на нафту може відбутися, якщо Росія відмовиться від мирних переговорів

Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними журналістів, на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про зниження граничної ціни на нафту. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Натомість було прийнято формулювання, яке зобов’язує країни G7 «продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій» у разі, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню.