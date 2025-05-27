Трампісти виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
Зниження граничної ціни на нафту може відбутися, якщо Росія відмовиться від мирних переговорів
Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.
Натомість було прийнято формулювання, яке зобов’язує країни G7 «продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій» у разі, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню.Tweet