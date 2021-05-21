Трудности, с которыми можно столкнуться во время установки пожарной сигнализации

Монтаж автоматических систем пожаротушения в Киеве вечно актуальный вопрос, так как в столице плотность населения одна из самых больших в стране. Одна из причин, почему предприниматели не могу установить такую систему самостоятельно, кроется в том, что любое давление способно повредить датчики, что в конечном счете может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, установить датчики правильно способны исключительно специалисты, так как в вопросах работы подобных устройств важна каждая манипуляция. С какими трудностями можно столкнуться во время монтажа, рассказывают специалисты компании «Перун».

Какие проблемы могут возникнуть во время установки системы пожарной безопасности

Краткий перечень того, с какими проблемами вы можете столкнуться во время установки такой системы, выглядит следующим образом:

Посторонние предметы или конструкции в стене, на которую необходимо произвести монтаж. Если помещение, в котором вы хотите установить датчики, старое, то вас вполне могут ожидать сюрпризы в стенах и даже на потолке. Дело в том, что несмотря на строгий контроль раньше строители частенько оставляли в стенах и потолках куски арматуры. Причин для таких действий, как правило, особых нет, а вот то, что спустя десятилетия этот кусок арматуры способен стать настоящей проблемой, строители тогда даже и не думали.

Отсутствие возможности провести питание. Нередко бывает так, что место, на котором по проекту планируется разместить датчики или саму сигнализацию, не имеет прямых подводов к проводке помещения. В такой ситуации вам потребуется штробировать стену и выводить питание, так как смещение даже на несколько сантиметров может отразиться на точности работы сенсоров, что в конечном итоге может привести к катастрофе.

Невозможность дальнейшего его обслуживания. Техническое обслуживание систем пожаротушения необходимо. Как правило, данная процедура проводится периодически. Иногда бывает так, что из-за труднодоступности места установки обслуживание системы становится очень неудобным, а если в помещение проводилась перепланировка — ТО и вовсе может стать невозможным.

Это далеко не весь перечень сложностей, с которыми можно столкнуться во время монтажа такой сигнализации и датчиков. Тем не менее, основные проблемы выглядят именно так.

Как справиться с трудностями монтажа? Для того, чтобы не повредить датчики сигнализации или системы пожаротушения, в первую очередь необходимо заручиться помощью специалистов. Чем дольше такая фирма предоставляет свои услуги, тем более компетентны её сотрудники в подобных вопросах, а значит, надёжнее, отмечают эксперты компании.