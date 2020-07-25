Цифровизация в такси — это процесс, который большинство воспринимают как должное

Пандемия COVID-19 является стресс-тестом на устойчивость транспортных сетей и инфраструктуры. Ответы на него демонстрируют ценность партнерских отношений между государственным и частным секторами и интеграции соответствующих благоприятных условий и технологий для решения возникающих проблем.

Транспортная индустрия представляет собой динамичную экосистему, тенденции которой убедительно свидетельствуют о том, что цифровое общество требует быстрой реакции на потребности клиентов, — отмечают специалисты компании «Лекс такси», которая успешно развивает сервис такси в Киеве . “Хотя наш век мобильности уже принес огромные изменения, вызванная ими цепная реакция обещает дальнейшие преобразования.” — отмечают эксперты компании

Когда речь заходит о предоставлении транспортных услуг по требованию, не будет преувеличением сказать, что цифровизация в отрасли — это процесс, который большинство из нас воспринимают и даже принимают как должное. Сегодня заказать такси в аэропорт или на вокзал, можно просто используя мобильное приложение. “Мы все должны признать, что телефонная диспетчерская система постепенно устаревает как посредник между клиентами и поставщиками услуг, и хотя мы ее поддерживаем, но уже большинство клиентов используют для заказа интернет“ — отмечают специалисты компании.

Сегодня заказать такси , можно просто используя мобильное приложение. Фото: https://taxilex.com.ua/

В свою очередь, транспортные сетевые компании, доказали, что можно поймать такси, не выходя на улицу и не разговаривая с операторами такси. Они позволяют бронировать и оплачивать в один клик любую поездку с помощью смартфона, и люди довольно быстро привыкают к этой новой реальности.

Путешественники и пассажиры привыкли к мысли, что их смартфоны позволяют им экономить время и деньги, обеспечивая удобство и качественное обслуживание. Тем не менее новые технологии находятся на ранних стадиях изменения поведения клиентов, что создает много возможностей для сотрудничества, равно как и для конкуренции.

Кроме того, из-за растущей загруженности и загрязнения во всем мире разрабатываются амбициозные программы мобильности по требованию, поэтому вполне возможно, что в будущем личные автомобили станут и вовсе не нужными. Все будут пользоваться такси или каршерингом.

В такси, самым главным приоритетом является удовлетворенность клиентов. Чем счастливее клиенты, тем больше будет прибыль. Это также повышает ценность бренда ассоциированной компании такси, — говорят в taxilex.com.ua . Но для улучшения качества обслуживания клиентов существуют определенные методы и нормы, которым должен следовать успешный бизнес в этой сфере. В компании назвали 6 основных шагов:

1) Работа только с проверенными водителями

Наивысший уровень, на который ориентируется любой владелец бизнеса такси, — это поддерживать высокий уровень обслуживания. Чем выше будут уровни обслуживания; тем больше будет удовлетворение клиента, а также доход компании. Проще говоря, ваши водители должны быть приятными и полезными. Они должны максимально заботиться о клиентах. Поскольку водители работают удаленно, необходимо внимательно следить за каждым, чтобы убедиться, что его работа выполнена эффективно.

2) Убедитесь, что ваши операторы и водители остаются на связи

Идеальная синхронизация между операторами и водителями — это все, что необходимо для хорошего обслуживания клиентов. Одна из самых популярных жалоб клиентов — это задержка такси. Все эти ситуации возникают из-за недопонимания между оператором и водителем. Н

Следовательно, для лучшей связи первоочередная диспетчерская система должна быть приоритетной, и операторы должны знать каждый шаг заказов, как и когда помогать с точной информацией.

3) Рассмотрите это с точки зрения клиента

Традиционный метод обслуживания такси включает в себя бронирование или наем такси, завершение поездки и оплату суммы.

Но как только мобильные технологии развились и подарили всем смартфон, все изменилось. Создайте для своих пользователей простой, прозрачный и ориентированный на клиента интерфейс. Пользователи могут легко забронировать приложение одним щелчком мыши, проверить состояние своего водителя, выбрать способ оплаты, а также предоставить обратную связь после завершения поездки с помощью простого приложения.

4) Целевая аудитория в зависимости от местоположения

Услуги такси были местным бизнесом в течение нескольких десятилетий. Как правило, клиенты придерживаются тех служб такси, с которыми им было максимально комфортно ездить. Опыт клиентов — это то, что имеет наибольшее значение в этом бизнесе, поэтому кажддая компания должна учитывать его, прежде чем предоставлять свои услуги в любом регионе. Дайте вашим клиентам ту единственную причину, ради которой они захотят вернуться. Для создания более широкой клиентской базы вы можете сотрудничать с некоторыми отелями и ресторанами, чтобы расширять спектр клиентов.

5) Давайте скидки и промо-коды

Каждый клиент любит скидки; Службы такси, которые предоставляют такие функции, приносят большую прибыль, чем те, кто этого не делает. Вы можете разместить эти наклейки на корпусе авто, предлагая скидку, которая наверняка привлечет целую массу людей и косвенно улучшит качество обслуживания клиентов, либо вы можете продемонстрировать предложения на своем веб-сайте, в приложении и социальных сетях.

6) Добавте платеж с помощью кредитной карты, онлайн-платежей и наличными

В современном быстром темпе клиентам нравится совершать платежи быстро и эффективно. Пассажиры любят мгновенно расплачиваться своими кредитными картами. Добавление такой функции может повысить качество обслуживания клиентов, так как они найдут гораздо больше удобства при оплате проезда. Можно добавить опцию онлайн-платежей через интернет-банкинг.