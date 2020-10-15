Тюремники хочуть замовити картоплю по 10 грн за кіло – у півтора рази дорожче, ніж прикордонники

ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Мін’юсту 9 жовтня за результатами тендеру повідомила про намір замовити ТОВ «Дніпро Рівер Груп» картоплі на 51,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» пишуть «Наші Гроші«.

Ціна на свіжу продовольчу картоплю у випадку укладення угоди складе 10,02 грн./кг.

У вересні військова частина 1471 ДПСУ (Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Савинці) замовила різним ФОПам картоплю за ДСТУ ЕЭК ООН FFV-52:2007 «Картопля рання та продовольча» з доставкою по Україні по 5,09–7,39 грн./кг без ПДВ. Із урахуванням 20% податку ціни складають 6,11-8,87 грн./кг, що на 13-64% дешевше за ціну в тюремників.

Ціна угоди буде всього на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 53,20 млн грн.

ТОВ «Фуд Постач» не допустили до тендеру, однак фірма оскаржила відхилення в АМКУ та відбило дві з трьох претензій замовника. Перша претензія стосувалась відсутності поживної цінності (білки, жири, вуглеводи тощо) на етикетках. Адмінколегія вирішила, що тендерна документація не містила вичерпного переліку інформації, яка має бути на етикетках. Друга претензія стосувалась відсутності документів про випробування саме за показниками, за якими продукцію відносять до певного сорту (маса, розмір, вміст тощо), хоча компанія надала документи про випробування на наявність шкідливих речовин, за смаком, запахом тощо. АМКУ зауважив, що вичерпного переліку показників не було.

Третю претензію визнали правомірною. Йшлося про те, що фірма у змінах до банківської гарантії послалась лише на той протокол, яким затверджено нову редакцію тендерної документації, а треба було, мовляв, на обидва – і щодо старої, і щодо нової редакції.

Також до тендеру не допустили ТОВ «Артіс Плюс Груп», яке не надало деякі документи щодо системи управління безпечністю харчових продуктів, не підтвердило розрахунки за аналогічним договором та не зазначило у документі «Відомості про учасника» той банк, з якого принесло гарантію. Фірма оскаржувала своє відхилення в АМКУ, але безуспішно.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Р-Продакт», причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. Суперник належить директорці Олені Бузовій зі Слов’янська та Сергію Лавренюку з Білої Церкви. Його дружина Олена Механік є головним спеціалістом Відділу моніторингу наукової та інноваційної діяльності Міністерства освіти і науки України.

Але, за даними системи «YouControl», ще восени 2019 року партнерами Сергія Лавренюка по «Р-Продакт» були кияни Володимир Мартиненко та Олександр Сіводін. Останній у 2017-2018 рр.. очолював Департамент ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України, а до того займав посади начальника Управління державних резервів Державного агентства резерву України та заступника начальника Управління ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби України (нинішня ДКВСУ).

Мартиненко з Валерієм Волчком володіє ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВМ».

Ще раніше компанія «Р-Продакт» під старою назвою «Томаш Плюс» належала дружині Олександра Сіводіна Інні Сіводіній та киянкам Олександрі Мінченко і Марині Мацкулі.

У вересні «Р-Продакт» виграла аукціон тюремників щодо сухого картопляного пюре.

Столичне «Дніпро Рівер Груп» записане на бухгалтерку Тетяну Огінську з Київщини, яка працювала в іншому постачальнику харчів для тюрем – ТОВ «Тесткабель». Директором «Дніпро Рівер Груп» є її попередній засновник Костянтин Хоніч із Києва. Від заснування в 2016 р. фірма натендерила в тюремників, Нацгвардії та Держрезерву 377,12 млн грн.