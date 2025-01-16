У Нацбанку назвали підстави для зупинки банківських операцій і пояснили, кого торкнуться ліміти на перекази
Банки можуть зупиняти операції клієнтів у разі надходжень великих сум коштів на рахунки клієнтів. Вони вимагають пояснень і підтвердних документів.
Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю.
За її словами, ці підприємці створюють ФОПи, але не відкривають рахунок ФОПу, а користуються рахунком фізичної особи.
“Потім на цей рахунок фізичної особи починають приходити якісь гроші, і банк не розуміє, звідки. Якщо ти або ніде не працюєш, або там працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, в таких випадках банки дійсно зупиняють операції і вимагають пояснень і підтвердних документів“, – сказала вона.
Рожкова зазначила, що це “постійна життєва історія”. “Так бізнесмен намагається заробити більше, і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче аби бізнесмен або бізнес та поділився до того рівня, до якого держава вважає, що він мусить поділитися. І в цьому постійний пошук справедливості. Так це правда, але знаєте, мені здається що зараз особливо зараз це не час для пошуку справедливості”, – заявила перша заступниця голови НБУ.
За її словами, зараз, коли ми маємо дуже великий дефіцит бюджету, спричинений тим, що шалені обсяги грошей йдуть на підтримку нашої обороноздатності, “мені здається, нам всім варто зупинитись почати сплачувати податки так, як це потрібно”.
“І можливо, це в свою чергу розширить податкову базу, і колись в перспективі ми прийдемо до того, що держава почне не знижувати податкове навантаження”, – сказала Рожкова.
Встановлені ліміти на вихідні платежі торкнуться незначної кількості клієнтів банків. Вони спрямовані на боротьбу з тіньовим сектором
“Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження які встановлені, вони торкнуться менш ніж 1% громадян”, – сказала Рожкова.
За її словами, банк не буде обмежувати в здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.
“Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної платні і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період часу, вони не будуть мати до вас ніяких запитань і не будуть вас ніяким чином обмежувати” – пояснила Рожкова.
За її словами, мета цих обмежень була продовжити боротьбу з тіньовим ринком.
Як зазначила перша заступниця голови НБУ, банки не є авангардом в цьому, і це не їхня ключова ну функція. “Але через те що вони своїми операціями пронизують абсолютно всі економічні зони, напрямки, галузі, звичайно, вони можуть сприяти цій боротьбі”, – додала вона.
Рожкова нагадала, що навіть до цих обмежень існувало правило в законі про фінансовий моніторинг про те, “що все що вище ніж 400 тисяч гривень, ти маєш підтвердити, звідки ти його взяв, приніс ці гроші в банк покласти собі на рахунок, чи поповнюєш якимось іншим чином, ти маєш банку сказати, де ти це взяв”.
Ліміти на перекази
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.
У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо зниження лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.
Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.
Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:
– за клієнтами “високого” рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;
– за клієнтами “середнього” і “низького” рівня ризику:
- з 1 лютого 2025 року – у сумі до 150 тисяч гривень на місяць,
- з 1 червня 2025 року – у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.