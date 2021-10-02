Удовлетворение требований кредиторов и механизм вывода банков с рынка усовершенствован: новый закон

Президент Зеленский принял Закон, позволяющий сохранить активы банков и предотвратить потерю их имущества, — об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Верховная рада приняла закон 1588 30.06.21 г. В документе внесены изменения касательно некоторых нормативно-правовых актов, направленных на улучшение способов вывода кредиторов с рынка и удовлетворения требований банков, выдающих им ссуды.

Кроме сохранения активов и предотвращения потери имущества закон позволит удовлетворить требования большинства кредиторов финансовых учреждений, выводящихся с рынка, а также снизит расходы бюджетных средств на те банки, которые не способны обслуживать кредиты.

ФГВ может выступить инициатором исков в зарубежных судах о взыскании вреда, который получил кредитор в результате:

Ущерба или обесценивания имущества банка, разрушения и реквизиции, вооруженных конфликтов и общественных волнений, приведших к порче имущества;

Экспроприации активов кредитора или национализации предприятия.

В законе прописаны юридические основания для возмещения вреда, который был причинен банку или кредиторам. Также в документе предусмотрена возможность добровольного возмещения убытков лицом, из-за действий которого пострадал банк. Даны пояснения к процедуре вывода неликвидного банка с рынка, ликвидации банков, конкретизированы полномочия фонда гарантирования вкладов физических лиц и проч. Как отмечает пресс-служба президента, закон вступил в силу на следующий день после его подписания Владимиром Зеленским.

Эксперты сервиса Crezu, где можно взять займ с просрочками и плохой кредитной историей, дали комментарий касательно ситуации с неплатежеспособными банками в стране и их вывода с рынка. По их мнению, в зоне риска оказываются вкладчики банков. Если регулятор признает кредитора неплатежеспособным, а государство снизит расходы на неликвидные банки, то клиенты смогут рассчитывать только на ту сумму, которая не превышает сумму, гарантированную ФГВФЛ.

Так, в ситуации с банком «Земельный капитал» (который Нацбанк признал неплатежеспособным 1 июля 2021 года и намерен его ликвидировать с рынка), клиенты, имеющие суммы на счетах более 200 тыс. гривен, получат возмещение лишь в пределах этой суммы, гарантированной фондом гарантирования вкладов физических лиц. 30% вкладчиков «земельного капитала» не смогут вернуть средства в полном объеме.