Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану

Верховна Рада підтримала закон № 9051 щодо запровадження обов’язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За законопроєкти № 9051 та 9052 в цілому проголосували 264 та 256 народних депутатів.

Так, законопроєкт № 9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Крім того, законопроєкт № 9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану. // Економічна правда