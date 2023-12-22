Uklon, Uber і Bolt погодилися на пропозицію податкової сплачувати «податок на Google»

Про це в інтервʼю Forbes сказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, податкова бачить, які послуги з електронної комерції є на ринку. Тим, хто не зареєструвався, надсилає листи з пропозицією це зробити.

“Наприклад, на пропозиції податкової відгукнулися сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt. Вдячний компаніям за свідому позицію”, – сказав Гетманцев.

Оподаткування нерезидентів дуже ускладнене, вважає нардеп. Тому, за його словами, податок на Google базується на здоровому глузді компаній та їхньому свідомому підпорядкуванні податковим нормам країн, у яких вони оперують.

Гетманцев зазначив, що великі компанії на кшталт Google, Facebook, Apple зареєструвалися добровільно і сплачують цей податок.

“Бо якщо вони порушуватимуть податкове законодавство, репутаційно втратять більше”, – сказав нардеп.

Він зазначив, що задоволений надходженнями з цього податку.

“Цього року – це майже 8 млрд грн. Потенціал до зростання невеликий – близько 10%”, – додав Гетманцев.

Нагадуємо:

У червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться “податок на Google”.

Закон зобов’язав іноземні техногіганти сплачувати 20% податку на додану вартість, як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

Необхідність введення цифрового податку пояснювалася тим, що діяльність корпорацій проводиться без належного оподаткування, а це призводить до втрат держбюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.

Держбюджет у третьому кварталі 2023 року отримав 2,1 млрд грн завдяки “податку на Google”.

Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms і Netflix. OnlyFans за надання послуг на території України з початку року сплатила 944 100 доларів.

Водночас Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію Aylo (до серпня 2023 року – MindGeek), що управляє порнографічними сервісами PornHub. // Економічна правда