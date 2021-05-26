Украинская валюта немного ослабла по отношению к евро, доллару и злотому

Текущее настроение рынка можно охарактеризовать как ожидание дополнительных данных, которые либо успокоят инвесторов, либо подтвердят их опасения по поводу инфляции и худших макроэкономических данных в США, Китае или ЕС. Недавняя турбулентность на рынке криптовалют и на фондовых рынках не сильно изменила подход инвесторов к доллару, и это верно сегодня.

Доллар США остается под давлением предложения в среднесрочной перспективе, но темпы снижения замедлились. Уже вчера на графике доллара США была видна контратака со стороны спроса. Вчера утром доллар начал с сессионного минимума, но все еще работает над небольшим повышением. Представители ФРС подтвердили, что не намерены существенно менять денежно-кредитную политику в США. Согласно их заявлению, инфляция будет оставаться высокой в ​​течение длительного времени, у ФРС есть инструменты, чтобы справиться с ней, не оказывая существенного негативного влияния на темпы экономического роста в США.

Курс евро в среду изменился незначительно. Утром единая валюта ЕС торговалась на уровне 1,2260 доллара, примерно на том же уровне, что и накануне вечером. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в последний раз установил базовую ставку во вторник во второй половине дня на уровне 1,2264 доллара.

Таким образом, евро смог сохранить прирост обменного курса по сравнению с предыдущим днем, когда единая валюта была подорвана из-за настроений на финансовых рынках. Поддержку евро также оказала общая слабость доллара утром. Валюта США вчера утром торговалась слабее почти по всем основным валютам.