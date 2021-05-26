Эксперты не ожидают от гривны значительного укрепления в ближайшие дни, а многие возможности для этого даже не предлагаются. В связи с постепенным спадом пандемии на европейском континенте показатели экономической уверенности, скорее всего, улучшатся, и надежды на то, что рынок уже твердо настроен на этот факт растут. Поэтому и для гривны это должно стать в конце концов чрезвычайно положительным трендом, — выражают надежду эксперты.
Украинская валюта немного ослабла по отношению к евро, доллару и злотому
Импульс, приданный украинской валюте на прошлой неделе, перестал действовать, и гривна претерпела коррекцию на этой неделе в сторону ослабления.
По оценкам экспертов, в Украине в течение нескольких месяцев ожидается более высокая инфляция. Кроме того, государственный долг Украины в прошлом месяце вырос на 20 миллиардов гривен, что тоже не способствует укреплению национальной валюты.
Фото: https://obmenka24.kr.ua/
Таким образом на 27 мая, Нацбанк установил такие курсы популярных валют:
- 1 доллар — 27.55 гривен (было 27.46);
- 1 евро — 33.66 гривны (было 33.66);
- 1 польский злотый — 7.5 (было 7.47).
В обменниках столицы и в регионах курсы этих валют также подросли. Если сравнивать курс валют в Кропивницком и в Киеве, то доллар в столице, по данным сети обменных пунктов КИТ Group стоит 27.60 грн, а в Кропивницком 27.56 грн. Соответственно евро в Киеве в среднем продают по 33.65 грн, а курс евро в Кропивницком составляет 33.57, по состоянию на 27 мая. Злотый также находится в таких пределах в столице 7.45 грн, в регионе 7.38 грн.
Текущее настроение рынка можно охарактеризовать как ожидание дополнительных данных, которые либо успокоят инвесторов, либо подтвердят их опасения по поводу инфляции и худших макроэкономических данных в США, Китае или ЕС. Недавняя турбулентность на рынке криптовалют и на фондовых рынках не сильно изменила подход инвесторов к доллару, и это верно сегодня.
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