Україна отримає $50 млрд. із відсотків заморожених російських активів – міністр фінансів Німеччини

Країни G7 згодні продовжувати підтримку України й надати ще $50 млрд, використовуючи при цьому відсотки від заморожених російських активів/

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

“Гарні новини від G7: іще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використаємо відсотки з заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями”, – написав Лінднер у Х. // Інтерфакс-Україна