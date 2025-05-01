Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови
Сага щодо рідкісноземельних копалин нарешті отримала логічне завершення.
Перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook повідомила про підписання з американським колегою Скоттом Бессентом угоди про створення інвестиційного фонду відбудови Україна-США.
За словами урядовиці, новий фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу.
Ключовими положеннями угоди є:
- Україна залишає повний контроль над своїми ресурсами. Україна вирішує, що і де видобувати, надра залишаються у її власності.
- Фонд створено на засадах 50/50. Жодна зі сторін не матиме голосу переваги, управління відбуватиметься на основі рівноправного партнерства.
- Жодних змін до процесу приватизації чи управління державними компаніями – вони залишатимуться у власності України.
- Жодних згадок про боргові зобов’язання України перед США.
- Повна відповідність Конституції України та узгодження з національним законодавством і міжнародними зобов’язаннями. Угода не змінює євроінтеграційний курс України.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліценцій. Уже розпочаті проєкти чи заплановані до бюджету надходження не включені.
- Лише зміни до бюджетного кодексу. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада України.
- США допомагатимуть Україні залучати нові інвестиції та технології.
- Доходи і внески фонду не підлягають оподаткуванню ні в Україні, ні у США.
- Перші десять років прибутки та надходження фонду інвестуватимуться в Україну – але ця умова буде обговорюватися додатково.