Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Сага щодо рідкісноземельних копалин нарешті отримала логічне завершення.

Перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook повідомила про підписання з американським колегою Скоттом Бессентом угоди про створення інвестиційного фонду відбудови Україна-США.

За словами урядовиці, новий фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу.

Ключовими положеннями угоди є:

Україна залишає повний контроль над своїми ресурсами. Україна вирішує, що і де видобувати, надра залишаються у її власності .

. Фонд створено на засадах 50/50. Жодна зі сторін не матиме голосу переваги, управління відбуватиметься на основі рівноправного партнерства.

Жодних змін до процесу приватизації чи управління державними компаніями – вони залишатимуться у власності України.

Жодних згадок про боргові зобов’язання України перед США .

. Повна відповідність Конституції України та узгодження з національним законодавством і міжнародними зобов’язаннями. Угода не змінює євроінтеграційний курс України .

. Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліценцій. Уже розпочаті проєкти чи заплановані до бюджету надходження не включені.

Лише зміни до бюджетного кодексу. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада України .

. США допомагатимуть Україні залучати нові інвестиції та технології.

Доходи і внески фонду не підлягають оподаткуванню ні в Україні, ні у США.

Перші десять років прибутки та надходження фонду інвестуватимуться в Україну – але ця умова буде обговорюватися додатково.

LB.ua