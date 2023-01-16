Україна та Євросоюз підписали меморандум про виділення €18 млрд. макрофінансової допомоги. Перші €3 млрд. перерахують вже завтра

Європейська комісія перерахує перші 3 млрд євро з макрофінансової допомоги для України вже завтра, 17 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

Вона зазначила, що допомога Україні у забезпеченні її фінансових потреб для протистояння російській агресії надзвичайно важлива та невідкладна.

“Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю: вже завтра ми виплатимо перші 3 млрд євро з 18 млрд євро макрофінансової підтримки погодженої в грудні”, – написала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Україна та Євросоюз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Так, у грудні саміт ЄС офіційно схвалив пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.