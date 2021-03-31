Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір

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Ембарго набуде чинності на початку квітня.

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 29 березня, розширив список російських товарів, які заборонено імпортувати в Україну.

Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папірПро це повідомляється в розпорядженні №269 від 29 березня.

Відповідні зміни до постанови №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30 грудня 2015 року набудуть чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.

В нього потрапили:

  • пшениця і меслин (суміш пшениці і жита);
  • соняшникова, сафлорова та бавовняна олія;
  • миючі та поверхнево-активні засоби-активнi засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi;
  • мийнi засоби та засоби;
  • газетний папір та інші види паперу й картону;
  • туалетний папір;
  • носовики та косметичні серветки;
  • рушники для рук;
  • скатертини та серветки;
  • ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу і картону;
  • дріт з легованих сталей;
  • інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;
  • залізничні візки, вісі та колеса.

Нагадаємо, що у 2020 році найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на 8,3 млрд доларів) та Німеччини (5,1 млрд доларів). Росія — на третьому місці з показником 4,6 млрд доларів. // LB.ua

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