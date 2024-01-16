Уряд змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу

Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу; тепер підприємства оборонки зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року.

“Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються: незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності та без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

“Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва”, – прокоментував заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Він підкреслив, що це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів готує оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації в Україні.