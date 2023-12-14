В Раді призупинили розгляд законів «слуги» Гетманцева, які називали «терором аграріїв»

Засідання на якому планувався розгляд законів 10168,-2, 10169-2 та їх підготовка до другого читання, було відкладено

Верховна Рада України мала б розглянути законопроєкти 10168,-2, 10169-2, які ініціював нардеп та голова податкового комітету Данило Гетманцев. Проте, розгляд цих законів до другого читання відтерміновується. Зазначається, що ймовірно, причиною стало те, що депутати аграрного комітету саботували їх розгляд.

Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна. Вона заявила, що ці закони мають славу “терору аграріїв”. До речі, вона дала своєму повідомленню заголовок: “Перемога здорового глузду чи відтерміноване безумство головного фіскала!?”

Питання їх розгляду поки що поставлено на паузу. Засідання, на якому вони мали розглядатись та готуватись до другого читання, скасували. Також депутатка заявила, що порівняльні таблиці з описом ситуації, яка виникне у разі прийняття цих законів, були відправлені до Кабінету міністрів, щоб урядовці змогли його опрацювати та зробити висновки щодо їх доцільності.

“Післязавтра податковий комітет мав би розглядати до другого читання законопроєкти 10168,-2, 10169-2, які зажили «слави» терору для аграріїв. Засідання скасували — нібито через те, що в уряду зʼявилося своє бачення не просто окремих норм, а й самої концепції акта”, – заявила вона.

Вона також натякнула на те, хто не підтримує закон. За її словами, це можуть бути депутати аграрного комітету, які не погоджуються з підходами Гетманцева.

ВРУ схвалила закони Гетманцева

21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкти про боротьбу з “чорним” експортом зерна (№ 10168-2 та № 10169-2). У них автори запропонували запровадити функціонал для мінімізації зловживань під час експорту аграрної продукції. Європейська бізнес асоціація, Українська зернова асоціація, Американська торговельна палата в Україні відреагували на це рішення депутатів та засудили його, адже ці закони створюють ризики для сумлінних експортерів та ставлять їх у важкі та несприятливі умови функціонування їх бізнесу.

Критика законопроєктів

“Українська зернова асоціація” заявила, що вона стурбована тим, що після прийняття цих законів, є ймовірність повної зупинки експорту зерна з України. За її думкою, вони вносять суперечності в законодавство. Асоціація наголошує, що без запровадження невиконуваних та незастосовних правил може призвести до зупинки ринку зерна і експорту з України.

“Наприклад, народні депутати пропонують реєструвати податкову накладну до моменту фізичного експорту зерна з території України. Натомість, податкове законодавство передбачає, що реєстрація податкових накладних відбувається у двох випадках — фізичної поставки товару покупцю чи отримання оплати за товар (в нашому випадку йдеться про повну передоплату). Зрозуміло, що питання про фізичну поставку не йдеться, вона неможлива при запроваджених нових правилах. Також жоден імпортер не проводить передоплати за товар, призначений до експорту з України”, — заявили в УЗА.

У такому випадку, експерти свого аграрного товару можуть постати перед такою ситуацією, коли вони не можуть ані поставити продукт та отримати оплату за нього, ані зареєструвати податкову накладну. Також перенесення перевірки податкового кредиту на момент фізичного відправлення зерна на експорт дає велике поле для дій податківцям, які зможуть її затягувати.

“В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту — збитки складуть мінімум $1,5-2 на тонні та можуть сягнути $50 тис. і більше на добу. Ніхто з експортерів не буде ще більше йти на ризик в таких умовах. Ба більше, ці всі збитки при експорті ляжуть на звичайного українського фермера, оскільки ризики будуть закладені в ціну закупівлі зерна у нього. Окрім того, надання дискреції податковим та митним органам вирішувати коли вони можуть дати добро на експорт чи не дати — в стократ підвищує корупційні ризики”, — розповіли аграрії.

Не підтримують в УЗА й встановлення мінімальних цін за цими законами. У них пропонується зробити так, щоб експортери могли відправляти зерно на експорт за цінами не нижче за середні біржові котування за попередні 10 днів. На думку аграріїв, цю норму неможливо виконати, оскільки закладає механізм постійного зростання мінімальної ціни експорту