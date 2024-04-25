В Україні хочуть повернутися до блокування податкових накладних на експорт: найгірші схеми фіскалів повертаються

Податківцям та митникам можуть повернути повноваження, завдяки яким вони тиснули на бізнес.

Парламент готує до другого читання законопроєкти, що регулюють експорт зерна (законопроєкти №10168-2 і 10169-2). Про те, як не перетворити рішення проблем АПК на точкове гасіння пожеж, а розпочати цивілізований і конструктивний діалог зі своїми основними постачальниками валюти — агроекспортерами, говорить Юлія Самаєва у статті «Якщо навіть білий експортер опирається цивілізаційним змінам, пиши пропало».

У Європі не підтримують таких заходів контролю при експорті зернових та олійних, які можуть з’явитися у національному законодавстві:

надання повноваження податковим органам блокувати експорт шляхом блокування податкових накладних на експорт у разі підозри його фіктивності;

заборона змішування пшениці для досягнення інших експортних специфікацій;

встановлення раз на місяць мінімально допустимих експортних цін.

У квітні експорт українського зерна за обсягами вдвічі перевищив минулорічний показник. Але у зовнішній торгівлі пожвавлення «в штуках» не свідчить про розв’язання всіх наших проблем «у грошах». Ще наприкінці лютого НБУ, аби стимулювати повернення в Україну валютної виручки, уточнював валютні обмеження.

Мотиви зрозумілі — експорт є важливим джерелом надходжень в країну валюти, від якої напряму залежить стабільність і валютного ринку, і обмінного курсу. А за даними НБУ, з початку повномасштабного вторгнення в країну не повернулося близько 8 млрд дол. виручки. // Дзеркало тижня