В Україні хочуть повернутися до блокування податкових накладних на експорт: найгірші схеми фіскалів повертаються
Податківцям та митникам можуть повернути повноваження, завдяки яким вони тиснули на бізнес.
Парламент готує до другого читання законопроєкти, що регулюють експорт зерна (законопроєкти №10168-2 і 10169-2). Про те, як не перетворити рішення проблем АПК на точкове гасіння пожеж, а розпочати цивілізований і конструктивний діалог зі своїми основними постачальниками валюти — агроекспортерами, говорить Юлія Самаєва у статті «Якщо навіть білий експортер опирається цивілізаційним змінам, пиши пропало».
У Європі не підтримують таких заходів контролю при експорті зернових та олійних, які можуть з’явитися у національному законодавстві:
- надання повноваження податковим органам блокувати експорт шляхом блокування податкових накладних на експорт у разі підозри його фіктивності;
- заборона змішування пшениці для досягнення інших експортних специфікацій;
- встановлення раз на місяць мінімально допустимих експортних цін.
У квітні експорт українського зерна за обсягами вдвічі перевищив минулорічний показник. Але у зовнішній торгівлі пожвавлення «в штуках» не свідчить про розв’язання всіх наших проблем «у грошах». Ще наприкінці лютого НБУ, аби стимулювати повернення в Україну валютної виручки, уточнював валютні обмеження.
Мотиви зрозумілі — експорт є важливим джерелом надходжень в країну валюти, від якої напряму залежить стабільність і валютного ринку, і обмінного курсу. А за даними НБУ, з початку повномасштабного вторгнення в країну не повернулося близько 8 млрд дол. виручки. // Дзеркало тижняTweet