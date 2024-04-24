В Україні змінять правила торгівлі алкоголем, сигаретами та пальним

Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про державне регулювання виробництва і обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції і пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Данила Гетманцева в Telegram .

Як зазначив депутат, це повністю нова редакція закону, що був прийнятий у 1995 році і за майже 30 років своєї дії явно потребував значного оновлення.

Законопроектом № 10346 передбачено:

1) спрощення процедури отримання ліцензій та запропоновано перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій;

2) запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

3) на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії;

4) удосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів;

5) з метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

Підвищення акцизів

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби. За прогнозами уряду, ці заходи дозволять забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Акциз на бензин підніметься з 215,5 євро за 1000 літрів до 359 євро, на дизпаливо він зросте зі 139,5 до 330, а на скраплений автомобільний газ – з 52 до 70 євро.

Крім того, для всіх підакцизних товарів запропонований графік щорічного підвищення ставок до 2028 року. Ставка податку на сигарети поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет.