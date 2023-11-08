Верховна Рада ухвалила передачу військового податку на дохід фізосіб з місцевих бюджетів до державного

Передача почнеться вже з 1 жовтня 2023 і завершиться роком, коли закінчиться воєнний стан.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Документ передбачає також, що доходи Дорожнього фонду в 2024 спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони. Військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан.

“З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)”, – пояснила вона.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан “військове ПДФО” розподіляється в таких пропорціях:

45% – Державній службі спецзахисту інформації на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд)

” «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення)”, – додала Підласа.

У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад, також всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями. Села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати), залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо, а не на будівництво.

Законопроєкт критикувала опозиція та Асоціація міст, кажучи, що через нього громади можуть залишитися без коштів.

Докладно про закон читайте в матеріалі “Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО”. // LB.ua