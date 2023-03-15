Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо «боргу Януковича Путіну» на 3 млрд. доларів

Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 млрд. доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна восени 2013 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження.

“Це означає, що Україні буде дозволено захищати позов про суми, що належать за облігаціями, у Високому суді”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням, Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через “загрозу застосування сили з боку Росії”.