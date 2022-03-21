Военная экономика должна продолжать функционировать и она это пока успешно делает, даже мебель востребована

Российское вторжение в Украину вызвало крупнейший кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Однако уже сейчас ясно, что экономика Украины должна работать, чтобы уменьшить воздействия кризиса. Поэтому важно чтобы бизнес на территориях, где не ведутся боевые действия должен работать. Многие компании продолжают работать, поэтому даже во время войны можно купить мебель во Львове и устроить доставку, не говоря уже о продуктах питания и их производстве.

Та же мебель оказалась востребована, так как приходится обустраивать много жилищ для беженцев из районов где ведутся активные боевые действия.

Как и в любом конфликте, высока неопределенность. Неясно, как будут развиваться военная ситуация, политический процесс и контрмеры по всему миру — в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Государство же должно следить за тем, чтобы экономика работала. Оно собирает налоги, берет взаймы у МВФ, среди прочего, и выпускает военные облигации. Его первая облигация после вторжения, выпущенная 1 марта, предлагала доходность в 11% — впечатляюще низкую процентную ставку для страны, которая сражается за выживание.

К трудностям украинских компаний в сохранении своих услуг добавляется необходимость отвлекать ресурсы на военные нужды. Банки передали большую часть броневиков, которые они обычно используют для перевозки наличных денег, армии, которая использует их для снабжения передовых позиций и эвакуации раненых. Огромная доля поставок топлива используется в военных целях. Водителей грузовиков мало, так как многие из них перестали работать и вместо этого взялись за оружие. Производители продуктов питания изо всех сил пытаются доставить свою продукцию в осажденные города.

Банки по-прежнему работают на удивление гладко благодаря почти десятилетнему реформированию. Пенсии и зарплаты продолжают выплачивать. Магазинам рекомендуется принимать платежи картами, а не наличными, поскольку наличные деньги необходимо перемещать. Крупные украинские банки быстро внедрили новую схему, позволяющую покупателям, расплачивающимся картами в магазинах, одновременно снимать на кассе до 6000 гривен наличными в надежде сократить количество наличных, которое ритейлерам необходимо будет отправить в свои хранилища.

Военная экономика должна продолжать функционировать и она это пока успешно делает. Это важно. Предоставление услуг позволяет избежать гуманитарной катастрофы и позволяет гражданам оставаться на местах и защищать свою страну. По мере того как боевые действия расширяются, поддерживать такое состояние будет все сложнее. Но до сих пор государство и бизнес сотрудничали удивительно слаженно.