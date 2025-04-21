Як нові тарифи Трампа можуть змінити імпорт автозапчастин до США

У 2025 році торговельна політика знову стала темою №1 для американського автопромислового сектора. Дональд Трамп, який прагне повернутися до Білого дому, анонсував намір відновити та розширити імпортні тарифи на широкий спектр товарів, включно з автозапчастинами (car parts).

Ця ініціатива вже викликала занепокоєння серед імпортерів, сервісних компаній та кінцевих споживачів, оскільки йдеться не лише про подорожчання, а й про ризик дестабілізації всієї логістичної системи.

Звідки постачаються автозапчастини до США

Американський ринок автозапчастин є глибоко інтегрованим у глобальні ланцюги постачання. За даними U.S. International Trade Commission, у 2023 році США імпортували автокомпонентів на понад 150 мільярдів доларів. Серед ключових постачальників — Китай, Мексика, Німеччина, Канада, Південна Корея.

Це не дивно: сучасний автомобіль складається з десятків систем і модулів, що виробляються у різних країнах світу. Навіть базові деталі — гальмівні колодки, амортизатори, електроніка — найчастіше надходять з-за кордону.

Що передбачають нові тарифні ініціативи

Трамп пропонує:

відновити тарифи на китайські запчастини , скасовані або пом’якшені попередніми адміністраціями

, скасовані або пом’якшені попередніми адміністраціями запровадити єдиний імпортний тариф на рівні 10% на всі товари, що надходять до США, включаючи компоненти для автосервісу

Наслідки для галузі можуть бути серйозними:

Зростання цін для споживачів : тарифи діють як додатковий податок на імпортера, що неминуче призводить до подорожчання ремонту, обслуговування та експлуатації авто.

: тарифи діють як додатковий податок на імпортера, що неминуче призводить до подорожчання ремонту, обслуговування та експлуатації авто. Проблеми з доступністю : деякі рідкісні або вузькоспеціалізовані запчастини просто не виробляються у США , і знайти їм заміну — складно.

: деякі рідкісні або вузькоспеціалізовані запчастини просто , і знайти їм заміну — складно. Удар по малому бізнесу : незалежні автомайстерні та дрібні дистриб’ютори не мають запасу міцності, щоб оперативно перебудовуватись на нову логістику або закуповувати великими партіями.

: незалежні автомайстерні та дрібні дистриб’ютори не мають запасу міцності, щоб оперативно перебудовуватись на нову логістику або закуповувати великими партіями. Зміна глобальних маршрутів постачання: виробники з Європи, Азії та Латинської Америки вже аналізують альтернативні ринки, оскільки США ризикують стати менш передбачуваним партнером.

Реакція ринку: обережність і пошук альтернатив

Американські галузеві об’єднання, зокрема Auto Care Association та MEMA, вже заявили про потенційну загрозу для доступності запчастин. Вони наголошують, що підвищення вартості обслуговування авто вдарить насамперед по середньому класу — власниках уживаних машин і локальних автосервісах.

У свою чергу, глобальні онлайн-платформи почали активніше диверсифікувати логістику, шукаючи точки входу в американський ринок не лише через Китай, а й через Європу, Південну Корею, Туреччину, Індію.

Нові моделі дистрибуції: цифрові гравці в авангарді

Там, де традиційні дистриб’ютори спираються на застарілі моделі імпорту, глобальні цифрові платформи адаптуються швидше. Їхня перевага — гнучкість, мультибрендовість, автоматизація та можливість швидко реагувати на митні та тарифні зміни.

Одним із прикладів такого підходу є OnlyDrive — європейська онлайн-платформа, яка надає доступ до широкого асортименту оригінальних і альтернативних запчастин, а також підтримує міжнародну доставку, включно з США. Завдяки цьому вона залишається ефективним рішенням навіть в умовах геополітичної турбулентності.

Висновок: гнучкість — новий ресурс виживання

Тарифна політика США в 2025 році — це не просто інструмент економічного тиску, а реальна зміна правил грина глобальному ринку автозапчастин. Для бізнесу це означає: час спиратись не лише на ціни, а й на стратегії постачання, перевірених партнерів і цифрову інфраструктуру.

Світ змінився — і виживуть ті, хто вміє змінюватися разом із ним.