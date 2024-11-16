Як промислові накопичувачі енергії використовують для забезпечення безперебійного енергопостачання

У зв’язку з агресією Росії та атаками на енергомережі України в країні виникають серйозні проблеми з енергопостачанням. В Україні вже відбуваються кроки щодо впровадження різних систем накопичення енергії. Наприклад, деякі підприємства та комунальні об’єкти встановлюють батарейні системи для забезпечення безперебійного енергопостачання. Крім того, міжнародна допомога та інвестиції сприяють розвитку інфраструктури енергозберігаючих технологій.



Як зазначають експерти компанії «Асканія Енерджі», в таких умовах промислові накопичувачі електроенергії стають важливим елементом забезпечення стабільності електропостачання.

Переваги промислових накопичувачів енергії, на думку фахівців, це в першу чергу: