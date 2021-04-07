Як сучасна бізнес-аналітика може допомогти в виявленні недоброчинних бізнес-партнерів
Бізнес-розвідка або бізнес-аналітика (BI) — це загальна назва того, як дані з різних джерел можуть оброблятися та використовуватися для підтримки процесів прийняття рішень та розуміння бізнес-тенденцій. Звітність є основною частиною бізнес-аналітики і являє собою агрегування та візуалізацію вихідних даних у вигляді таблиць, графіків та діаграм, отриманих з різних джерел. Сьогодні створені спеціальні онлайн-сервіси, такі як VKURSI та державні реєстри, працюють з реєстрами та агрегацією даних.
Бізнес-аналіз важливий, щоб допомогти прийняти правильне рішення у складних ситуаціях. Завжди бути в курсі поточної ситуації, точно знати, що відбувається в діловому середовищі та з підрядниками. Допомагати компаніям діяти відповідно до нових умов використовуючи таке своєрідне досьє на бізнес.
Візуалізації такого роду аналітики, отриманої з різних державних реєстрів з графічним поданням даних, спрямовані на подання інформації у формі, зручній для сприйняття кінцевими користувачами.
Як працює такий бізнес-аналіз
Інструменти звітності, розроблені спеціалістами таких порталів, отримують і зчитують дані з державних, і не лише, реєстрів усіх компаній та СПД, зареєстрованих в Україні. Інструмент звітування дозволяє визначати показники та використовувати вимірювання, такі як дати та інформацію про клієнта, для проведення аналізу. Користувачі можуть вибирати параметри та показники, використовуючи функціональність різних програмних модулів, і таким чином створювати необхідні звіти.
Такий онлайн-сервіс може створювати графіки, таблиці, гістограми та діаграми, а також генерувати моделі прогнозу з використанням вибраних даних. У таких інструментах бізнес-аналітики ви також можете створити інформаційні панелі, які регулярно оновлюються через вибрані проміжки часу, або вибрати їх оновлення в режимі реального часу. У звітах про бізнес-аналітику є ряд можливостей та опцій.
За останні кілька років бізнес-аналітика розширилась, включивши більше процесів та дій, що сприяють збільшенню продуктивності. Ці процеси включають:
- Отримання даних: використання баз даних, статистики та машинного навчання для виявлення тенденцій у великих наборах даних.
- Звітність: обмін даними із зацікавленими сторонами, щоб вони могли робити висновки та приймати рішення.
- Показники ефективності та порівняльний аналіз: порівняйте поточні дані про ефективність із історичними показниками, щоб відстежувати ефективність
- Описова аналітика: використання попереднього аналізу даних для з’ясування того, що сталося.
- Запити: ставлячи запитання щодо конкретних даних, BI отримує відповіді з наборів даних.
- Статистичний аналіз: отримання результатів описової аналітики та подальше вивчення даних із використанням статистики, наприклад, як виникла ця тенденція та чому.
- Візуалізація даних: перетворення аналізу даних у візуальні подання, такі як діаграми, графіки та гістограми, для зручності використання.
- Підготовка даних: складання кількох джерел даних, визначення розмірів та вимірювань, їх підготовка до аналізу даних.
Мета BI
Основна мета такої бізнес-аналітики — отримання даних та забезпечення розуміння цих даних для підтримки процесів та прийняття рішень. Усі особи, які приймають рішення в компанії, можуть розробляти власні та настроювані звіти у бажаних форматах. Хороший інструмент звітування для такої бізнес-аналітики спростить оцінку ризиків, візуалізує масив даних, що лежать в основі, зробить початкові висновки та полегшить прийняття обґрунтованих рішень.
Іншою метою є усунення різнорідності та створення агрегації даних. Під час роботи з одним і тим же набором даних і використанням тієї самої платформи для аналізу, набагато простіше це зробити, вважають експерти. Хороший аналіз даних полегшує точність, займає менше часу та дає можливість особам, які приймають рішення, досліджувати дані в одному місці. Ці цілі важко досягти без належного інструменту бізнес-аналітики.
Наприклад, перевірка суб’єктів господарювання в такий спосіб надає кілька переваг. Перш за все, користувачам без технічних навичок буде легше складати власні звіти. Це означає, що більша кількість людей може прочитати дані про контрагентів і отримати більш чітке уявлення про їх позитивні та негативні сторони, а отже, отримати кращу базу знань для прийняття рішень.
Такі сучасні інструменти бізнес-аналітики допомагають керівникам бачити загальну картину завдяки можливості агрегувати дані з різних джерел.Tweet