Як сучасна бізнес-аналітика може допомогти в виявленні недоброчинних бізнес-партнерів

Бізнес-розвідка або бізнес-аналітика (BI) — це загальна назва того, як дані з різних джерел можуть оброблятися та використовуватися для підтримки процесів прийняття рішень та розуміння бізнес-тенденцій. Звітність є основною частиною бізнес-аналітики і являє собою агрегування та візуалізацію вихідних даних у вигляді таблиць, графіків та діаграм, отриманих з різних джерел. Сьогодні створені спеціальні онлайн-сервіси, такі як VKURSI та державні реєстри, працюють з реєстрами та агрегацією даних.

Бізнес-аналіз важливий, щоб допомогти прийняти правильне рішення у складних ситуаціях. Завжди бути в курсі поточної ситуації, точно знати, що відбувається в діловому середовищі та з підрядниками. Допомагати компаніям діяти відповідно до нових умов використовуючи таке своєрідне досьє на бізнес.

Візуалізації такого роду аналітики, отриманої з різних державних реєстрів з графічним поданням даних, спрямовані на подання інформації у формі, зручній для сприйняття кінцевими користувачами.

Як працює такий бізнес-аналіз

Інструменти звітності, розроблені спеціалістами таких порталів, отримують і зчитують дані з державних, і не лише, реєстрів усіх компаній та СПД, зареєстрованих в Україні. Інструмент звітування дозволяє визначати показники та використовувати вимірювання, такі як дати та інформацію про клієнта, для проведення аналізу. Користувачі можуть вибирати параметри та показники, використовуючи функціональність різних програмних модулів, і таким чином створювати необхідні звіти.

Такий онлайн-сервіс може створювати графіки, таблиці, гістограми та діаграми, а також генерувати моделі прогнозу з використанням вибраних даних. У таких інструментах бізнес-аналітики ви також можете створити інформаційні панелі, які регулярно оновлюються через вибрані проміжки часу, або вибрати їх оновлення в режимі реального часу. У звітах про бізнес-аналітику є ряд можливостей та опцій.

За останні кілька років бізнес-аналітика розширилась, включивши більше процесів та дій, що сприяють збільшенню продуктивності. Ці процеси включають:

Отримання даних : використання баз даних, статистики та машинного навчання для виявлення тенденцій у великих наборах даних.

: використання баз даних, статистики та машинного навчання для виявлення тенденцій у великих наборах даних. Звітність : обмін даними із зацікавленими сторонами, щоб вони могли робити висновки та приймати рішення.

: обмін даними із зацікавленими сторонами, щоб вони могли робити висновки та приймати рішення. Показники ефективності та порівняльний аналіз : порівняйте поточні дані про ефективність із історичними показниками, щоб відстежувати ефективність

: порівняйте поточні дані про ефективність із історичними показниками, щоб відстежувати ефективність Описова аналітика: використання попереднього аналізу даних для з’ясування того, що сталося.

використання попереднього аналізу даних для з’ясування того, що сталося. Запити : ставлячи запитання щодо конкретних даних, BI отримує відповіді з наборів даних.

: ставлячи запитання щодо конкретних даних, BI отримує відповіді з наборів даних. Статистичний аналіз: отримання результатів описової аналітики та подальше вивчення даних із використанням статистики, наприклад, як виникла ця тенденція та чому.

отримання результатів описової аналітики та подальше вивчення даних із використанням статистики, наприклад, як виникла ця тенденція та чому. Візуалізація даних : перетворення аналізу даних у візуальні подання, такі як діаграми, графіки та гістограми, для зручності використання.

: перетворення аналізу даних у візуальні подання, такі як діаграми, графіки та гістограми, для зручності використання. Підготовка даних: складання кількох джерел даних, визначення розмірів та вимірювань, їх підготовка до аналізу даних.

Мета BI

Основна мета такої бізнес-аналітики — отримання даних та забезпечення розуміння цих даних для підтримки процесів та прийняття рішень. Усі особи, які приймають рішення в компанії, можуть розробляти власні та настроювані звіти у бажаних форматах. Хороший інструмент звітування для такої бізнес-аналітики спростить оцінку ризиків, візуалізує масив даних, що лежать в основі, зробить початкові висновки та полегшить прийняття обґрунтованих рішень.

Іншою метою є усунення різнорідності та створення агрегації даних. Під час роботи з одним і тим же набором даних і використанням тієї самої платформи для аналізу, набагато простіше це зробити, вважають експерти. Хороший аналіз даних полегшує точність, займає менше часу та дає можливість особам, які приймають рішення, досліджувати дані в одному місці. Ці цілі важко досягти без належного інструменту бізнес-аналітики.

Наприклад, перевірка суб’єктів господарювання в такий спосіб надає кілька переваг. Перш за все, користувачам без технічних навичок буде легше складати власні звіти. Це означає, що більша кількість людей може прочитати дані про контрагентів і отримати більш чітке уявлення про їх позитивні та негативні сторони, а отже, отримати кращу базу знань для прийняття рішень.

Такі сучасні інструменти бізнес-аналітики допомагають керівникам бачити загальну картину завдяки можливості агрегувати дані з різних джерел.