ЄС погодився знизити цінову стелю на російську нафту на 15% – Reuters
Початкова ціна становитиме близько $47 за барель
Посли Європейського Союзу на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Дипломати домовилися про «динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін». Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.
Словаччина, яка затримувала запропонований пакет, все ще очікує гарантій від Європейської Комісії щодо своїх занепокоєнь щодо планів поступового припинення постачання російського газу, але погодилася на нові заходи, повідомили джерела.
Як повідомлялося, Європейська комісія готує новий механізм «плаваючого» обмеження цін на російську нафту як частину чергового пакета санкцій проти Росії. Ціновий поріг у $60 було встановлено ще наприкінці 2022 року. Учасники коаліції, куди входить не тільки Євросоюз, але й інші представники Великої сімки, домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.Tweet