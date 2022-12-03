Євросоюз викликав незадоволення Зеленського ціною на нафту з Росії

Світ ніяк не може зважитися на справжнє енергетичне роззброєння РФ, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень, дискусія щодо обмеження експортної ціни російської нафти, про це очільник держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

“Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція”, – заявив глава держави.

Він підкреслив, що це тільки питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.

“Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій”, – підкреслив Зеленський.

За його словами, ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада в російському Приморську нафту відвантажували за $48 за барель.

Обмеження цін на нафту з РФ – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

Як вказано у офіційній заяві на сайті Європейською ради, рівень обмеження було встановлено у тісній співпраці з Price Cap Coalition, він почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

Рішенням, зокрема, передбачено перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану та завантажену до 5 грудня 2022 року та розвантажену у порту призначення до 19 грудня.

Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС. // УНІАН