Збитки довкіллю України через збройну агресію РФ перевищують $60 мільярдів

Збитки довкіллю, завдані Україні через російське вторгнення, перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра зростає.

Про це йшлося на спільному брифінгу міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, голови Одеської ОВА Олега Кіпера та міністра навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку, передає Укрінформ.

«На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає», – повідомив Стрілець.

Міністр наголосив, що наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Він нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

«Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому», – додав Стрілець.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі 15 серпня міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище через збройну агресію РФ та у транскордонному контексті.