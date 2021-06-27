Зеленський підписав скандальний закон, який дозволяє пустити мільярди гривень в обхід «Прозоро»

Законопроєкт №5309, зокрема, дозволить звільнити від тендерів держзакупівлі з будівництва столичної Великої окружної дороги.

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 5309 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.

На сайті Верховної Ради зазначається, що документ було підписано президентом 25 червня.

Зокрема, він передбачає, що тендерні процедури не потрібно буде застосовувати при будівництві Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Загальна вартість Київської обхідної дороги, згідно з минулорічними заявами, становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва КОДу планується за п’ять-шість років.

Ще один виняток робиться для закупівель до святкування 30-ї річниці Незалежності України, згідно з переліком товарів, робіт і послуг, затвердженим Кабміном. Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою набагато менш конкурентної переговорної процедури.

Раніше у Мінфіні заявили, що безпосередньо на святкування річниці незалежності витратять близько 100 млн, а решта суми з 5,4 млрд гривень витратять на підготовку. Підготовка включає інфраструктурні проєкти.

Нагадаємо, раніше «Наші гроші» повідомили, що цим законом «Слуги народу» дозволили без тендерів будівництво аеропортів і залізниці на 5 млрд під приводом Дня незалежності. // LB.ua