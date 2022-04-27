Зеленський заявив, щр Єврокомісія скасовує на рік усі мита та квоти на український експорт
Окрім того, призупиняється дія антидемпінгових тарифів.
Європейська комісія погодила скасування мит та квот на український експорт на рік.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що готується важливе рішення Євросоюзу.
«Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів», — сказав глава держави.
За словами президента, деталі цієї пропозиції він обговорив сьогодні з главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.
«Саме зараз це дозволить нам зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом», — наголосив Зеленський.
Президент України зазначив, що Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу, щоб «почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому».
За його словами, український експорт допоможе стабілізувати ринки, тому це вигідно не тільки Україні, а й усім європейцям, «мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції».
Зеленський наголосив, що на черзі нові рішення партнерів для лібералізації українського експорту.
«Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні», — зазначив він.
Також Зеленський розповів про розмову з президентом Індонезії, зокрема й про продовольчу безпеку. Зеленський зазначив, що для мільйонів людей у різних країнах загроза голоду буде зберігатися, доки Росія не почне шукати миру з Україною.
«Саме через цю війну, розв’язану Росією, десятки держав опинились в умовах, коли вони не можуть бути впевненими у стабільності для своїх людей», — наголосив він.
Зеленський висловив вдячність за запрошення взяти участь у саміті «Великої двадцятки» цьогоріч. // УНІАНTweet