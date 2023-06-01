Зернова ініціатива зупинена. Росія заблокувала реєстрацію флоту до всіх портів

Зернова ініціативна була повністю зупинена. Російська Федерація заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі”, – пише пресслужба.

30 й 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише 1 вхідне судно на порт “Чорноморськ”, тоді, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.

“Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден”, – додає пресслужба.

Зернова угода. Що це?

Угода була укладена між Україною, Туреччиною, Росією та ООН внаслідок повної зупинки поставок зерна після російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни

Вперше документ підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року. Ініціатива повинна забезпечувати безпечний експорт зерна з певних портів України для подолання продовольчої кризи у світі.

Попри погрози Росії вийти з угоди, її термін дії вкотре було продовжено 17 травня ще на два місяці.