«Жабогадюкінг»: запуск мемкоїна Меланії Трамп обвалив вартість токена Дональда Трампа

Родина президента США стрімко увійшла на ринок криптовалют.

Загальна вартість мемкоїна Дональда Трампа зросла до понад 14 мільярдів доларів на вихідних, а в понеділок впала після запуску конкуруючого мемкоїна його дружиною Меланією.

Про це повідомляє Financial Times.

З моменту запуску в п’ятницю ввечері мемкоїна Дональда Трампа $TRUMP злетіла з приблизно 6 доларів до 75 доларів, в результаті чого вартість мемкоїнів в обігу перевищила 14 мільярдів доларів.

Близько 80% токенів $TRUMP належатиме компанії CIC Digital, афілійованій з Trump organization, конгломерату компаній Дональда Трампа, а також компанії Fight Fight Fight LLC, яка є співвласником CIC.

На супровідному веб-сайті зображено Дональда Трампа з піднятим вгору кулаком і описує монету як «єдиний офіційний мем Трампа».

Але в неділю дружина обраного президента оголосила про запуск конкуруючого мемкоїна $MELANIA. Згідно з даними DEX Screener, до вечора ринкова капіталізація нової першої леді зросла до 8,5 млрд доларів, при цьому вартість власної токена Трампа впала майже удвічі.

Згідно з оголошенням про запуск $MELANIA, ці токени «покликані функціонувати як висловлення підтримки та залучення до цінностей, втілених символом MELANIA». Це не «інвестиційна можливість, інвестиційний контракт або цінний папір будь-якого типу».

Мемкоїни, розроблені як жарт інсайдерів галузі криптовалют, не мають бізнес-моделі і не підкріплені активами. ПРи цьому, їх ціна може зростати при наявності попиту. Найвідомішим досі мемкоїном був Dogecoin — токен, талісманом якої є собака.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв покласти край «ворожості регуляторів» США до криптовалют і перетворити Сполучені Штати на «криптостолицю планети». // LB.ua