Зростання електронної комерції зумовило неабияку популярність конструкторів сайтів

Все більше людей купують товари в інтернеті, що створює попит на інструменти, які полегшують продажі в онлайн-середовищі. Платформи, такі як Instagram, Facebook і TikTok, мають мільярдні аудиторії активних користувачів. Наявність інтернет-магазину, інтегрованого з цими соціальними мережами, дозволяє продавцям досягати величезної кількості потенційних клієнтів. Це зумовило неабияке зростання популярності конструкторів сайтів для продажу товарів через ці соцмережі.

Як зазначають фахівці однієї з таких платформ Clevercart.pro, більшість користувачів соціальних медіа переглядають контент зі своїх смартфонів. Сайти, створені конструкторами, якраз і оптимізовані для мобільних пристроїв, забезпечуючи кращий користувацький досвід покупців.

Конструктори сайтів не вимагають глибоких технічних навичок від користувачів, що дозволяє навіть непрофесіоналам створювати повноцінні інтернет-магазини з мінімальними зусиллями. Порівняно з розробкою повномасштабного сайту з нуля, використання такої платформи є більш економічно ефективним варіантом, особливо для малих підприємств і підприємців.

Чи просто ними користуватись?

Загалом, як зазначають фахівці компанії, конструкторами сайтів досить просто користуватися порівняно з розробкою сайту з нуля. Проте рівень складності може варіюватися залежно від конкретної платформи та її функціональності:

Більшість конструкторів мають візуальний drag-and-drop редактор, що значно полегшує процес створення дизайну сторінок та розміщення елементів без необхідності писати код.

Широкий вибір готових шаблонів дизайну для різних типів сайтів допомагає швидко розпочати без необхідності створювати все з нуля.

Вбудовані інтеграції з популярними платформами електронної комерції, платіжними системами, службами доставки тощо спрощують настройку функціональності магазину.

Зручні панелі керування контентом полегшують додавання, редагування та оновлення інформації про товари без технічних навичок.

Деякі конструктори пропонують мобільні додатки, що дозволяє керувати сайтом зі смартфону чи планшету.

Проте експерти наголошують що можливості конструкторів можуть бути обмежені порівняно з повноцінними системами керування вмістом, особливо для складніших чи нестандартних вимог. Крім того, може знадобитися певний час для вивчення інтерфейсу та особливостей конкретного конструктора. Але в цілому, для базових потреб електронної комерції конструктори роблять процес досить простим.

Чи варто ними користуватись?

Використання конструкторів сайтів для продажу товарів через Instagram, Facebook та TikTok має свої переваги та недоліки. Ось кілька факторів, які вартують уваги на думку фахівців Clevercart:

Переваги:

Швидкість та зручність запуску. Конструктори дозволяють створити інтернет-магазин швидко та без глибоких технічних навичок. Вартість. Це дешевший варіант порівняно з розробкою сайту з нуля, особливо для малого бізнесу. Інтеграція з соціальними мережами. Легко пов’язати магазин з вашими акаунтами в Instagram, Facebook чи TikTok для просування товарів. В деяких платформах базовий функціонал взагалі безкоштовний. Мобільна оптимізація. Сайти, створені конструкторами, зазвичай добре адаптовані для мобільних пристроїв.

Недоліки:

Обмежена функціональність та можливості кастомізації порівняно з самостійно розробленим сайтом. Залежність від постачальника послуги. Безпека та конфіденційність даних. Існують певні ризики з захистом даних на загальнодоступних платформах.

Отже, конструктори сайтів можуть бути гарним вибором для старту інтернет-магазину з невеликим бюджетом. Але для більш масштабних проєктів чи специфічних вимог самостійна розробка може бути кращим, але значно дорожчим рішенням. Також важливо ретельно вибирати надійного постачальника такої послуги з належним рівнем безпеки та підтримки.

Загалом, експерти відзначають, що поєднання зручності, інтеграції з популярними соціальними платформами, мобільної орієнтованості та бюджетності роблять конструктори сайтів привабливим вибором для тих, хто бажає продавати товари через Instagram, Facebook чи TikTok.