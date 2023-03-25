«5 колона» Кремля в ЄС і НАТО висуває ультиматум Україні

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Відтепер Угорщина вже відкрито заявляє, що не підтримуватиме вступ України до ЄС, допоки “угорські школи на Закарпатті опинились у небезпеці”. Раніше в уряді Орбана щодо цього обмежувались натяками.

Угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто процитував у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач. Глава МЗС заявив, що Будапешт не підтримуватиме ні трансатлантичну, ні європейську інтеграцію України через закон про освіту.

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Сіярто нагадав, що “в той момент як 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають українських біженців, 99 угорських навчальних і середніх шкіл в Україні знаходяться під загрозою закриття через український закон про мову”.

Будапешт уже й раніше дав зрозуміти, що “ставитиме палиці у колеса” майбутнього України в ЄС і НАТО, поки Київ не зробить поступок щодо закону про освіту. Однак ще у травні 2022 року Угорщина заявляла, що підтримає євроінтеграцію України, а “мовне питання відклала убік”.

Закону про освіту передбачає, що освітній процес в Україні проходить державною мовою. Це Угорщину не влаштовує, уряд Орбана, котрий в цілому симпатизує загарбницькій політиці Путіна, стверджує, що закон про освіту якимось чином “утискає” права угорської нацменшини.

З цієї причини угорська влада з 2017 року блокує проведення засідань комісії Україна-НАТО. Проте у березні 2023-го Альянсу вдалось успішно обійти цю процедуру й запросити Україну на саміт, попри протести Будапешта. // УНІАН

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