59 нардепів «зникли» із зали парламенту під час голосування за відкриття е-декларацій – «Чесно»

За даними «Чесно», фракція «Слуга народу» дала лише 50% голосів за законопроєкт. Для проходження правки забракло підтримки 27 депутатів. 37 «слуг» разом із головою фракції Давидом Арахамією витягли картки, нібито вони були «відсутні» під час голосування за правку, а ще 55 нардепів провладної фракції під час розгляду мали картку в слоті, але не голосували.
Так само «відсутніми» під час голосування за ключову правку були чотири представники «Батьківщини», шість нардепів від «Відновлення України», троє позафракційних депутатів, один представник групи «Довіра», чотири нардепи від «Євросолідарності» і по двоє депутатів від фракції «Голос» і групи «За майбутнє».
Дмитро Микиша і Микола Тищенко голосували проти відкриття реєстру декларацій.
Після голосування голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав колег дозволяти оприлюднювати свої декларації і сам пообіцяв це зробити.
44 народних депутати начебто були відсутні і не підтримали у другому читанні законопроєкт про відновлення декларування в умовах воєнного стану № 9534.
Найбільший відсоток нардепів, які «зникли» під час голосування за відновлення декларування в цілому, у групі «Відновлення України» (41%), фракції «Батьківщина» (27%) та групі «За майбутнє» (24%).
- 5 вересня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 9534 про повернення електронного декларування майна чиновників і держслужбовців, але відхилила ключову правку 371 про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр буде закритим ще рік — ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.
- Відкрити е-декларування вимагають партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.