8 з 10 американців вважають, що Путіну не можна довіряти

Тим часом Трамп продовжує посилювати свою критику на адресу Зеленського.

Переважна більшість американських виборців вважають, що США не повинні довіряти Владіміру Путіну, згідно з новим опитуванням, в той час, як адміністрація Трампа намагається укласти мирну угоду, щоб покласти край війні між Росією й Україною.

Опитування Квінніпекського університету, опубліковане 19 лютого, показало, що 81% респондентів заявили, що Путіну не можна довіряти, в тому числі 73% опитаних республіканців і 93% демократів. Лише 9% опитаних виборців сказали, що Путіну, який перебуває при владі в Росії протягом десятиліть, варто довіряти, інформує The Hill.

Крім того, опитані мали змішані погляди на те, як Трамп загалом справляється з російсько-українською війною: 40% схвалюють його дії, 44% не схвалюють і 16% не висловили жодної думки.

Опитування було проведене 13-17 лютого та включало відповіді 1039 зареєстрованих виборців. Похибка становить +/- 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, що Трамп поговорив безпосередньо з Путіним про мирні зусилля, зателефонувавши йому раніше, ніж президенту України Володимиру Зеленському — цей крок розглядається як ознака того, що Білий дім підтримує Росію, попри вторгнення цієї країни до свого сусіда три роки тому.

До того ж, Трамп звинуватив Україну у вторгненні Росії. Він вважає, що українські лідери винні у війні, оскільки не погодилися віддати території, і тому, на його думку, вони не заслуговують на місце за столом мирних переговорів, які він розпочав з Путіним. // Дзеркало тижня