Адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні про не арешт активів «Прямого» й «5 каналу»
Адвокат п’ятого президента України й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка заявив, що суд своєю ухвалою все ж арештував активи компаній, що мають прямий стосунок до трансляції програм телеканалів «Прямий» та «5 Канал».
Про це адвокат Ігор Головань написав у своїй колонці на УП та у Фейсбук.
У четвер у «Європейській солідарності» поскаржилися на арешт, серед іншого, медіа активів «Прямий» та «5-ий», які раніше належали Порошенку. У свою чергу ДБР це заперечило, звинувативши опозиційну політсилу у «розповсюдженні неправдивої інформації».
Після заяви ДБР адвокат Порошенка опублікував фото тої частини рішення суду, якою на активи було накладено арешт, зокрема в документі йдеться про арешт активів ДП «ТРК» НБМ – Запоріжжя» та ТОВ «Телекомпанія «АВТОР ТВ». За словами Голованя, саме ці компанії мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів.
«Не арештовували, брешуть, активів «Прямого» і «5 каналу». Але ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і «очєпятками» переписала…
Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ «Вільні медіа», засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку» — зазначив Головань.