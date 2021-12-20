Адвокати Порошенка прокоментували оголошення йому підозри в державній зраді

Вони вважають це політичними репресіями.

Адвокати Петра Порошенка назвали оголошення пʼятому президенту підозри в державній зраді та сприянні терористичним групам політичними репресіями, пише LB.ua. Ігор Головань на брифінгу звернув увагу, що підозру підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, який виконує її обовʼязки на період відсутності своєї керівниці.

На погляд захисників підозрюваного, це свідчить про те, що Венедіктова, а також інші причетні до цієї справи керівники органів, нібито не хочуть бути до цього причетними.

«Ті колеги, які виступали на брифінгу, виступили якісь ноунейми з посадою не вище керівник управління. Ми бачимо, що це завідомо неправдиве звинувачення, завідомо неправдиве притягнення до відповідальності лідера опозиції, це політичні репресії. Всі ці розуміють, і всі, хто має можливість якось ухилитися, і не бути прямо задіяні, вони ці можливості використали», – вважає адвокат.

Головань також заявив, що «постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави». Він додав, що інформація про те, що Україну тоді мало врятувати вугілля з ПАР, не є достовірною.

Адвокат також додав, що в тексті підрозри використовуються слова «невстановлений час», «невстановлені обставини», тобто, на його погляд, немає конкретики. Щодо запобіжного заходу Порошенку поки нічого невідомо. Нині він перебуває за кордоном, ДБР викликало його до себе на 20, потім на 23 грудня.

Інший адвокат, Ілля Новіков, зазначив, що правоохоронці були в курсі, що Порошенко не в Україні, і саме в цей час вирішили оголосити йому підозру.

Нагадаємо, статті підозри Порошенку – державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Санкція першої статті передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією чи без, другої – від 8 до 15 також з конфіскацією чи без неї. //