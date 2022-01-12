Адвокаты Порошенко заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают решение о его задержании

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко просят суд назначить заседание по избранию ему меры пресечения на 17 января, чтобы Порошенко мог принять в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил адвокат Игорь Головань.

Он напомнил, что Порошенко должен вернуться в Украину в 9 утра 17 января.

«Почему Офис генерального прокурора и Печерский райсуд Киева скрывают, что существуют такое себе постановление о задержании Порошенко с целью его привода в суд и ходатайство от Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — отметил защитник.

Головань сообщил, что защита Порошенко обратилась в Печерский райсуд Киева с ходатайством, в котором говорится, что в соответствии с законодательством народному депутату о рассмотрении подобных ходатайств должны сообщить заблаговременно.

«Поэтому мы требуем от судьи Печерского суда, в производстве которого имеется ходатайство генерального прокурора, или того, кто его заменяет, назначить судебное заседание на 17 января для того, чтобы обеспечить возможность Порошенко по прибытию в Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании», — заявил он.

По мнению адвоката, никаких оснований для задержания Порошенко или принудительной доставки его в суд не существует.

Он подчеркнул, что сразу после возвращения в Украину экс-президент готов добровольно прибыть в суд и требует от следственного судьи назначить судебное заседание и предоставить ему возможность в этом заседании участвовать».

В комментарии УНИАН адвокат Порошенко Илья Новиков уточнил, что вышеупомянутого ходатайства защита не видела.

«Его никто не видел, но сегодня в апелляционном суде прокурор подтвердил, что оно лежит в Печерском (суде — УНИАН). Нам его не направляли», — отметил он.

Защитник также добавил, что пока неизвестно, о какой именно мере пресечения будут просить прокуроры.

«По слухам — арест», — сказал он.