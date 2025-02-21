Американський сенатор-республіканець Том Тілліс назвав Путіна «раковою пухлиною» (відео)

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс назвав російського президента Володимира Путіна “раковою пухлиною”, яка розповсюджується світом.

Джерело: CNN.

З такою заявою він виступив після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував українського президента Володимира Зеленського.

Тілліс наголосив, що є республіканцем і підтримує Трампа, зокрема його політику у сфері національної безпеки і вірить, що у нього “доволі гарні інстинкти”.

“Але я скажу вам, той, хто вірить, що є місце для Володимира Путіна у майбутньому стабільному світі, краще нехай відправиться в Україну, відправиться у Європу. Витратить час, щоб зрозуміти, що це за людина. Це ракова пухлина і найбільша загроза демократії, яку я бачив за моє життя”.

Він додав, що Путін – це рак, який розповсюджується у Південно-китайське море, на Тайвань і залишає метастази по всьому світу.

“Тому пані та панове, я кажу вам що Путін є брехуном, вбивцею та відповідальним за систематичні катування, викрадення та зґвалтування невинних мирних мешканців. Повірте мені, тому що є (кількість) доказів висотою у милю”.

Букви