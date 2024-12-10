Антиєвропейські холуї Кремля з Угорщини ветуватимуть санкції проти грузинських колег-«посіпак»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на спільній пресконференції з главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі заявив, що Угорщина ветуватиме можливі санкції проти грузинської влади.

Джерело: Перший канал Грузії

“Угорщина категорично проти внесення грузинських чиновників до санкційного списку. Якщо будуть такі пропозиції, ми накладемо вето, можете в цьому бути впевненими”, – заявив Сіярто.

За його словами, розмови про санкції ведуться “через перемогу консервативної партії”.

“Якби на виборах перемогла опозиція, то Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони сказали б, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною, але на виборах перемогла консервативна партія, і вони роблять усе, щоб заперечувати та ігнорувати волю громадян. Вони роблять це в абсолютно недемократичному стилі. Вони ставлять під сумнів волю грузинського народу, яку він висловив за допомогою демократичних виборів. Це серйозна і, скажімо так, нудна гра ліберального мейнстриму, яку буде відкинуто”, – заявив глава МЗС Угорщини.