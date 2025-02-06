Азербайджан закриває філію Росспівробітництва через «розвідувальний характер» діяльності

Влада Азербайджану надіслала Москві офіційне повідомлення про припинення на своїй території діяльності Росспівробітництва, повідомляє The Insider із посиланням на азербайджанське видання Report і його джерела.

Зазначається, що рішення пов’язане з тим, що Азербайджан не потребує зовнішньої допомоги, “тим більше яка надається через непрозорі схеми та організації, структура яких явно має розвідувальний характер”.

Росспівробітництво позиціонує себе як російське федеральне агентство у справах Співдружності незалежних держав (СНД), співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва.

Insider зазначає, що у січні на телеканалі Baku.tv вийшов репортаж про культурний центр “Русский дом” у Баку, який курує Росспівробітництво. Глава агентства Євген Примаков у своєму Telegram-каналі назвав репортаж, в якому “Русский дом” звинувачувався в шпигунській діяльності, брехливим і мерзенним і пообіцяв, що Росспівробітництво подасть позов про захист ділової репутації.

Слід зауважити, що відносини між РФ та Азербайджаном стали напруженими після аварії літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, що летів до Грозного. Нещодавно стало відомо, що азербайджанський літак був збитий російською ракетою “Панцир-С”.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив виділити 1 мільйон доларів для гуманітарної допомоги Україні. // LB.ua