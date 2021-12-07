Байден попередив Путіна про «сильні економічні та інші заходи» у разі агресії проти України

Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.

Президент США Джозеф Байден під час відеопереговорів попередив свого російського колегу Володимира Путіна про «сильні економічні заходи» у разі агресії проти України.

Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань порядку денного США та Росії. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну, і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники нададуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.

«Два президенти доручили своїм командам продовжити, і США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран», — наголошується в заяві. // LB.ua