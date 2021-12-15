База ГМС Украины показывает, что скандальный замминистра Гогилашвили до сих пор «временный гражданин Украины»

Информация о признании недействительным временного удостоверения гражданина Украины, выданного Александру Гогилашвили в 2015 году, на сайте Государственной миграционной службы Украины отсутствует.

По закону, чтобы получить постоянный паспорт гражданина Украины, Гогилашвили в течение двух лет должен был сдать временное удостоверение в ДМС вместе с подтверждением прекращения гражданства РФ, отмечают в Центре журналистских расследований.

Об этом сообщается в программе Вопрос национальной безопасности с Валентиной Самар (телепроект Кримського Центра журналистских расследований).

В соответствии с законом, временное удостоверение гражданина Украины выдаётся лицу, которое «принято в гражданство Украины и взяло обязательство прекратить иностранное гражданство в течение двух лет со дня приобретения гражданства Украины».

По информации Центра журналистских расследований, временное удостоверение гражданина Украины на имя Александра Гогилашвили, серия и номер которого известны редакции, было выдано в 11 ноября 2015 года.

Однако, как свидетельствуют данные сервиса проверки недействительных документов на сайте Государственной миграционной службы Украины, информация о признании недействительным временного удостоверения гражданина Украины по серии и номеру документа, выданного Александру Гогилашвили, отсутствует. То есть, временное удостоверение до сих пор может быть действительным, хотя срок действия истек 11 ноября 2017 года.

По статье 28 закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют лицо или его специальный статус», получить справку о регистрации лица гражданином Украины для дальнейшего оформления паспорта гражданина Украины можно только сдав временное удостоверение распорядителю Демограф одновременно с документом, подтверждающим прекращение лицом иностранного гражданства или с декларацией об отказе от иностранного гражданства.

Поскольку выданное 11.11.2015 года на имя Александра Гогилашвили ТПГУ обозначено как действующее, это может означать, что он не подавал документы о прекращении или отказе от гражданства РФ, не получал справки о регистрации лица гражданином Украины и паспорта гражданина Украины. Или же получил паспорт в обход установленной процедуры.

Центр журналистских расследований обратился в Государственную миграционную службу с запросом, в котором просит предоставить информацию о том, получал ли Гогилашвили Александр Генрихович паспорт гражданина Украины или другой документ на замену временного удостоверения гражданина Украины и когда именно. Большой общественный интерес также располагает информацией о том, какими документами А.Гогигашвили подтвердил прекращение своего российского гражданства.

На момент выхода программы ответ от ГТСУ не поступил и будет опубликован сразу по получению.